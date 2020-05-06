‫الحشد يحبط تسللا لداعش قرب سجن الامام الهادي في سامراء

2020/05/06 | 01:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، احباط تسلل لداعش عبر اهوار سامراء.

وقال اعلام الحشد في بيان، ان "الفوج النهري التابع لقوات ⁧‫الحشد الشعبي‬⁩ عالج تسلل لمجموعة من عناصر ⁧‫داعش‬⁩ عبر ⁧‫اهوار سامراء‬⁩ قرب موقع سجن الامام الهادي (ع) في ⁧‫سامراء‬⁩ المقدسة".

بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بان مدفعية الحشد الشعبي دكت موقعا لداعش في حقول علاس.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مدفعية الحشد قصفت موقعا لعصابات داعش في حقول علاس شرق محافظة صلاح الدين".

وأعلنت هيأة ا

بغداد اليوم- متابعة

قتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات في منطقة ديواندرة بمحافظة كردستان، الواقعة غربي إيران بمحاذاة العراق.

وأصدر مقر "حمزة سيد الشهداء" بيانا أعلن فيه أنه "عقب اندلاع اشتباكات

بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة ، الثلاثاء 5 ايار 2020، السبب الرئيس وراء تصاعد اعمال تنظيم داعش خلال الايام القليلة الماضية، مشيرة الى ان مجاميع التنظيم منتشرة في الاودية والجبال فقط.

وذكر المتحدث الرسمي للعمليات، اللواء تحسين الخف

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