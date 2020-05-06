هل يدخل العراق في حرب اسرائيلية؟

2020/05/06 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في‭ ‬كل‭ ‬ضربة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬يقع‭ ‬ضحايا‭ ‬من‭ ‬مجاميع‭ ‬مسلحة‭ ‬عراقية،‭ ‬تقاتل‭ ‬متجحفلة‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬ايرانية‭ ‬في‭ ‬فيلق‭ ‬القدس،‭ ‬والأمر‭ ‬معلن‭ ‬وليس‭ ‬بسرّ‭ ‬أبداً‭.‬وهناك‭ ‬اصرار‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬ترك‭ ‬أي‭ ‬مجال‭ ‬للنفوذ‭ ‬العسكري‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬واختصر‭ ‬الوضع‭ ‬كله‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بالقول‭: ‬سنواصل‭ ‬عملياتنا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ […]

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