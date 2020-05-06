مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬ولندن على‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬عملاق

2020/05/06 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا‭ ‬ثاني‭ ‬بلد‭ ‬أكثر‭ ‬تضرراً‭ ‬بكوفيد‭-‬19 لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ بدأت‭ ‬بريطانيا‭ ‬محادثات‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬مئة‭ ‬مفاوض‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬ينعقد‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭.‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬اتفاقا‭ ‬عملاقاً‭ ‬يفوق‭ ‬اي‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬سابق‭ .‬ويأمل‭ ‬كثيرون‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬المحافظة‭ […]

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