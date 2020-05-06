2020/05/06 | 01:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بريطانيا ثاني بلد أكثر تضرراً بكوفيد-19 لندن- الزمان بدأت بريطانيا محادثات مرحلة ما بعد بريكست مع الولايات المتحدة الثلاثاء يشارك فيها مئة مفاوض من كل جانب خلال مؤتمر ينعقد عبر الفيديو.
ومن المؤمل ان يكون اتفاقا عملاقاً يفوق اي اتفاق تجاري سابق .
ويأمل كثيرون من أعضاء حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المحافظة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوضات بين واشنطن ولندن على اتفاق تجاري عملاق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومن المؤمل ان يكون اتفاقا عملاقاً يفوق اي اتفاق تجاري سابق .
ويأمل كثيرون من أعضاء حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المحافظة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوضات بين واشنطن ولندن على اتفاق تجاري عملاق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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