الحشد الشعبي يدك سبع مضافات لـ”داعش” بقذائف الهاون شمال سامراء

2020/05/06 | 01:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت عمليات سامراء للحشد الشعبي، مساء الثلاثاء، من دك سبع مضافات تابعة لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي بقذائف الهاون في منطقتي حويجة ام جريش ومنطقة هلال السالم التابعة لقضاء تكريت شمال مدينة سامراء المقدسة .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدئ، إن معلومات استخباراتية وردت إلى قيادة القاطع من قبل استخبارات العمليات أفادت بوجود

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