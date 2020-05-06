هذه الفيتامينات تعتني ببشرتكِ وتحافظ على شبابها

2020/05/06 | 01:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتميّز بعض الفيتامينات بفعاليتها في مجال تجديد خلايا البشرة، حمايتها من الاعتداءات الخارجيّة، والحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة.تعرّفوا عليها فيما يلي، اكتشفوا الحلول التي تؤمّنها للعديد من مشاكل البشرة، واحرصوا على توفّرها في مستحضرات العناية التي تستعملينها.-الفيتامينC لعلاج البقع وفقدان الحيوية: يُعتبر الفيتامين C أحد أفضل العناصر التي تؤمّن […]

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