أخطاء نفعلها وقت السحور تضر بصحتنا

2020/05/06 | 01:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقع الكثير من الأشخاص في بعض الأخطاء الشائعة أثناء تناول وجبة السحور، التي تؤثر بشكل كبير على صحتنا.لذا نذكر لكم تلك الأخطاء لتجنبها، وفق ما نقلت مصراوي موقعي “fearthehellfire” و”thedeenshow.” – الإكثار من تناول المياه: يحرص العديد من الأشخاص على الإكثار من تناول الماء دفعة واحدة في السحور، لاعتقادهم أنها تقلل الشعورة […]

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