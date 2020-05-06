أكثر الأزياء بحثاً على الإنترنت هذا العام

2020/05/06 | 01:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت أحدث البيانات أن أزمة فيروس كورونا أثّرت على خيارات المتسوقين في اختيار الأزياء خلال العام الحالي.وأصدرت منصة Lyst العالمية للبحث عن الأزياء هذا الأسبوع أحدث إصدار من The Lyst Index وهو تقرير ربع سنوي يصنف أشهر العلامات التجارية للأزياء والمنتجات، استناداً إلى طلبات وعمليات البحث للمستخدمين من جميع أنحاء العالم.[…]

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