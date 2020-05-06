شاهد ممثلة كويتية: يا منجي يوسف من بطن الحوت!

2020/05/06 | 01:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم تلفزيون الكويت اعتذارا عن خطأ ورد في حلقة المسلسل الدرامي “محمد علي رود”.وقالت وزارة الإعلام: “إن خطأ غير مقصود ورد بحلقة يوم الأحد في مسلسل ⁧‫محمد علي رود⁩ وأحيل الموضوع إلى لجنة التحقيق التي شكلها الوزير بشأن إجازة نصوص ومشاهدة أعمال رمضان”.وكانت إحدى الممثلات في العمل الدرامي “محمد علي رود” ظهرت […]

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