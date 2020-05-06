2020/05/06 | 01:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين، إن رجلا أقدم على قتل صديقته التي تعمل في محل تجاري في منطقة الجديدة – الفنار ثم قتل نفسه، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.وحضرت الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى المكان وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.وقد نقل عناصر الدفاع المدني الجثتين من داخل السوبر ماركت في البوشرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد في لبنان .. قتل صديقته ثم انتحر!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد في لبنان .. قتل صديقته ثم انتحر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).