توقيف نجل الداعية وجب العتيبي

2020/05/06 | 01:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت شرطة منطقة القصيم، شابا سعوديا، بعد نشره تغريدات على تويتر اعتبرت مسيئة للمنطقة وأثارت موجة غضب واسعة ضده ومطالب بمحاسبته، مالبثت أن وجدت استجابة سريعة من الجهات المختصة.ولم تذكر الشرطة اسم الشاب، لكن البيان الرسمي جاء بعد ردود غاضبة من سكان ينتمون لمنطقة القصيم ضد عمر العتيبي، نجل الداعية وجب بن علي العتيبي […]

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