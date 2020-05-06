2020/05/06 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، انقاذ طاقم الساحبة الصالحية بالكامل بعد تعرضهم للغرق في ميناء ام قصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: انقاذ طاقم الساحبة الصالحية بعد تعرضهم للغرق بميناء ام قصر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: انقاذ طاقم الساحبة الصالحية بعد تعرضهم للغرق بميناء ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).