الفتح: موقفنا من حكومة الكاظمي المرتقبة سيكون موحدا

2020/05/06 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف الفتح، ان موقف الكتل المنضوية فيه سيكون موحدا من الحكومة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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