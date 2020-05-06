هل تعلم أن هذا الممثل ابن شقيقة عابد فهد؟

2020/05/06 | 01:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأ أحد الحسابات الفنية عبر “انستجرام” النشطاء بنشر صورة الفنان الشاب جورج قبيلي إلى جانب الممثل السوري عابد فهد، وكشف عن صلة القرابة بينهما.وذكر أن جورج ابن شقيقة عابد فهد، وذكر النشطاء في التعليقات أنهم لم يعرفوا أن هناك صلة قرابة تجمعهما، كما علقوا على درجة الشبه بينهما.يُذكر أن جورج يشارك في […]

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