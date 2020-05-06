مدينة الطب تعلن تعافي 5 حالات من كورونا

2020/05/06 | 01:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة الطب، اليوم الاربعاء، شفاء 5 حالات جديدة من مرضى كورونا.وقال اعلام المدينة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم شفاء 5 من المرضى المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مركز الشفاء التخصصي التابع لمدينة الطب”.واضاف، انه “بهذا يكون عدد المرضى المتعافين (97 ) مصاباً في مركز الشفاء التخصصي”.

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