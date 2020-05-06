عاصفة ترابية تتسبب بغرق ساحبة باخرات في البصرة.. هذا ما حصل مع فريقها

2020/05/06 | 01:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد غرقت ساحبة باخرات في البصرة، ليل اليوم الثلاثاء، بسبب العاصفة الترابية التي قدمت للمحافظة.وحصلت “يس عراق” على “تسجيلات صوتية من فرق نجدة الباخرات في البصرة، حيث قالوا إن الوضع مسيطر عليه وتم انقاذ ربانالساحبة ولا يزال البحث عن الاخرين، بسبب العاصفة الترابية في الجو“.

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