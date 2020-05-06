الحشد الشعبي يقصف سبع مضافات لداعش بقذائف الهاون شمال سامراء

2020/05/06 | 01:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، أن عمليات سامراء للحشد قصفت سبع مضافات تابعة لداعش الارهابي بقذائف الهاون في منطقتي حويجة ام جريش ومنطقة هلال السالم التابعة لقضاء تكريت شمال مدينة سامراء.وقال الحشد في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاربعاء، إن “معلومات استخباراتية وردت إلى قيادة القاطع من قبل استخبارات العمليات أفادت بوجود سبع مضافات يتواجد […]

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