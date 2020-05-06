ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول على السحور؟

2020/05/06 | 02:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفول من الأطباق الأساسية الموجودة يوميًا على وجبة السحور، لذا جمعنا لكم فوائد تناوله، فهو يحتوي على مكونات غذائية مهمة للجسم خاصًة في شهر رمضان، وفق ما نقل مصراوي عن موقع “forksoverk”.– يحمي من مرض السكري، ويتحكم في نسبة السكر الموجودة في الدم لدى الأشخاص المصابين.– يقلل من مخاطر أمرض القلب، وتناوله […]

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