الموانئ: حادثة غرق الساحبة لن تؤثر على حركة الملاحة

2020/05/06 | 02:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت شركة الموانئ العراقية، عدم تأثر حركة الملاحة البحرية والممر الملاحي بحادثة غرق الساحبة الواصلية.

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