"خفاش أبيض" يرتبط بالحرس الثوري.. كيف هبط الوباء لأول مرة في العراق؟

2020/05/06 | 03:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراتهم تحقيق صحافي مثير، شركة طيران إيرانية بنشر وباء "كوفيد - 19"، ضمن عدة دول في الشرق الأوسط من بينها العراق، عبر عشرات الرحلات التي انتهكت قرار حظر الطيران.

حلل التحقيق بيانات عشرات الرحلات التي تحدت عبرها الشركة قرارت حظر الطيران في دول عدة من بينها العراق

واستند التحقيق البذي نشرته محطة "بي بي سي" البريطانية وتابعه "الترا عراق"، إلى معلومات استنتجها التحقيق عبر تحليل بيانات تعقب الرحلات، فضلاً عن مصادر داخل الشركة ذاتها، لإيضاح كيفية تحدت الشركة، لمئات المرات، قرارات حظر حكومية بين أواخر كانون الثاني/يناير ونهاية مارس/آذار، من خلال تسيير رحلات من وإلى إيران والعراق والإمارات العربية المتحدة وسوريا.

ما علاقة الشركة بالحرس الثوري؟

ويبين التحقيق، أن الشركة المتهمة هي شركة طيران "ماهان" التي يتولى القطاع الخاص إدارتها، والتي تمتلك 55 طائرة، وتنقل سنويًا قرابة خمسة ملايين مسافر إلى 66 وجهة حول العالم.

ولدى الشركة ارتباطات بفيلق الحرس الثوري الذي يتمتع بنفوذ كبير في إيران، وهو فرع من القوات المسلحة الإيرانية، وفق التحقيق، الذي أشار إلى أن الشركة خضعت الشركة لمراقبة أمريكية انتهت بفرض عقوبات عليها، بعد اتهامها بنقل أسلحة وشخصيات بارزة لصالح الحرس الثوري.

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يقول التحقيق، إن الشركة تدعم عمليات إيران في سوريا ولبنان والعراق، وهي دول ترتبط بعلاقات قوية مع الحرس الثوري الإيراني، كما يوضح أن جميع تلك الدول بما فيها العراق قد منح الشركة الإيرانية إذنًا بالهبوط، وقد فعلت ذلك في تحد للحظر المفروض على الشركة.

قال التحقيق إن الشركة على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني وقد دعمت نشاط الأخير في العراق

أوقفت إيران كافة رحلاتها من الصين وإليها في 31 كانون الثاني/يناير، وبعد ذلك منعت دول عدة الرحلات القادمة من إيران في شباط/فبراير، ومارس/آذار، بعدما إيران أصبحت بؤرة الوباء في الشرق الأوسط، لكن شركة الطيران واصلت رحلاتها رغم ذلك، كما يؤكد التحقيق، ما أدى لانتقادات لها بالمخاطرة بصحة المسافرين والطواقم الجوية.

واتهم التحقيق، الشركة أيضًا بـ"إسكات أفراد الطاقم بعد تهديدهم بالإحالة إلى القضاء، عندما عبروا عن مخاوفهم بشأن نشر الفيروس إلى أحبائهم وبلدهم".

عندما هبط الوباء في العراق!

يشير التحقيق، إلى أن الشركة تجاهلت النصائح الصحية، مؤكدًا أن أول حالة إصابة سجلت في العراق بتاريخ 19 شباط/فبراير الماضي، لطالب إيراني حملته من طهران إلى النجف رحلة شركة ماهان رقم W55062، وقد سُجل كأول حالة رسمية للإصابة بكوفيد-19 في 24 شباط/فبراير.

في 20 شباط/فبراير، علقت الحكومة العراقية رحلات الطائرات من إيران وإليها، لكن التحقيق يؤكد "اكتشاف ما لا يقل عن 15 رحلة أخرى جرت بعد صدور قرار المنع.



وأقلت العديد من تلك الطائرات زائرين من إيران إلى المدن العراقية الدينية بموافقة الحكومة العراقية".

تقول الحكومة العراقية، وفق التحقيق البريطاني، إن "الرحلات كانت رحلات عودة حصلت على موافقة هيئة الطيران المدني العراقي، وأن الرحلات الجوية من العراق إلى إيران ستستمر، لكن المسافرين من إيران ممنوعون من دخول العراق".

أكد التحقيق أن أول إصابة سجلت في العراق كانت لشخص قدم من طهران على متن رحلة تابعة لشركة ماهان الإيرانية

يوضح التحقيق، أن "شركة طيران ماهان وفي ذروة انتشار كوفيد 19 في الصين، واصلت رحلاتها بين إيران والمدن الصينية الكبرى الأربع، وهي بيجين، وشنغهاي، وغوانزهو، وشينزين"، مشيرًا إلى أن "إيران لا بد أن منحت شركة ماهان إذنًا بخرق حظر السفر مع الصين الذي فرضته الحكومة الإيرانية ذاتها في 31 كانون الثاني/يناير".

نشرت شركة طيران ماهان صورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية تظهر أن ستًا من رحلاتها بين أواخر كانون الثاني/يناير، والعشرين من نيسان/أبريل، قد استخدمت للإغاثة، وحددت أربعًا منها استخدمت لإجلاء مواطنين إيرانيين من الصين، وكان آخر تلك الرحلات في 5 شباط/فبراير الماضي، وفق التحقيق.

وبإجراء مزيد من التحليل لبيانات تعقب الرحلات ومراجعتها مع تصريحات مسؤولي طيران ماهان، يمكن لنا الكشف عن أن 157 رحلة للشركة قد أقلعت بعد ذلك التاريخ، في تحد لحظر الطيران الإيراني مع الصين.



كما استمرت الشركة في لعب دور رئيسي في نقل المسافرين من إيران إلى دول أخرى خلال ذروة انتشار الفيروس فيها، كما يشير التحقيق.

إسكات العاملين!

تقول "بي بي سي"، إنها حصلت على دليل يؤكد أن أفراد طاقم الطائرات أُسكتوا رغم القلق المتزايد بخصوص الدور الذي كانت تلعبه ماهان في نشر الفيروس، مبينة أن "مصادر جيدة الاطلاع داخل شركة ماهان ذكرت، في أواخر شباط/فبراير، أن أعراض الإصابة بالفيروس قد بدأت تظهر على أكثر من 50 فردًا من أفراد طاقمها.



فلجأ أفراد الطاقم إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من عدم منحهم معدات خاصة أو ملابس واقية".

وفي 27 شباط/فبراير، تحدث العاملون في شركة الطيران لأول مرة، بحسب التحقيق.



ففي مقال نشرته صحيفة "روزنامة شرق"، عبر العاملون في طيران ماهان عن قلقهم من عدم السماح لهم بالعزل الانفرادي بعد عودتهم من الصين وأنهم أُجبروا على مواصلة العمل.

اتهم التحقيق الشركة بـ"إسكات" أفراد من طاقمها بعد أن ظهرت أعراض الإصابة بكورونا على العشرات منهم

وفي 18 نيسان/أبريل، وقع 1300 من العاملين في طيران ماهان على رسالة مفتوحة يتهمون فيها شركة الطيران بسوء إدارة الأزمة.

كما ذكرت الرسالة التي نُشرت في "أفيا نيوز"، أن مطالبات العاملين بمعدات الوقاية الشخصية التي أوصى بها اتحاد النقل الجوي الدولي قد أهملت بصورة متكررة، وأنهم كانوا يلامون على نقل الفيروس إلى أحبائهم وإلى البلاد.

ونشرت "بي بي سي"، نسخة اتفاق "التزام بالسرية" قالت إنه وُزع على العاملين في طيران ماهان، يهددهم بمحاكمة جنائية إذا جاهروا بمخاوفهم، فيما رفضت شركة طيران ماهان، والدول التي سمحت بهبوط طائرات الشركة على أراضيها - في مخالفة للحظر الذي فرضته تلك الدول بنفسها - طلب "بي بي سي" للتعليق.

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