بغداد اليوم تنشر أسماء الكابينة الوزارية

2020/05/06 | 03:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، اسماء الكابينة الوزارية "المسربة" لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكان مجلس النواب، قد حدد اليوم الأربعاء، موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عقب لقائه المكلف بتشكيل الحكومة: "ادعو أخواتي وإخواني النواب لحضور جلسة المجلس؛ للتصويت على تشكيل الحكومة الجديدة يوم الأربعاء الساعة 9 مساءً".

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب كاظم الشمري رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، الثلاثاء (5 ايار 2020)، عن سبب ذهاب كتلته نحو خيار المعارضة وعدم التصويت لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في الجلسة المقرر عقدها مساء الاربعاء

بغداد اليوم-بغداد

رد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء 5 ايار 2020، على اتهام القوى السياسية الشيعية بالعمل على عرقلة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم) إن "القوى السياسية الشيعية، جادة في تشكي

بغداد اليوم - متابعة

كشف وزير الصحة العراقية، جعفر علاوي عن معلومات صادمة تتحدث عن سبب تلكؤ وتعطيل توريد أدوية الأمراض المزمنة في العراق والذي يؤدي سنوياً لعشرات الوفيات فيما كشف عن عمليات تهريب ادوية تكلف 5 مليارات دولار سنويا.

وقال علاوي

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