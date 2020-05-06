الحشد الشعبي يستهدف 7 مضافات لـ

2020/05/06 | 03:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحشد الشعبي، الاربعاء، أن عمليات سامراء للحشد قصفت سبع مضافات تابعة لتنظيم "داعش" بقذائف الهاون في منطقتي حويجة ام جريش ومنطقة هلال السالم الت...

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