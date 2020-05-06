الولايات المتحدة: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى أكثر من 71 ألفا

2020/05/06 | 04:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت جامعة جونز هوبكنز الاميركية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الى اكثر من 71 الفا.

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