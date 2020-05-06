سوريا في الظلام - صلاح بدرالدين

2020/05/06 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين اقتبس العنوان من برنامج كان يذاع من إذاعة – صوت العرب – المصرية في الستينات وبغض النظر عن الاختلاف في الظرف السياسي والزمان وفي الحالة السورية الآن فان النظام المستبد الحاكم قد حول البلاد الى خراب وهجر أكثر من نصف السكان وقتل أكثر من مليون وهو مازال يمضي في غيه بل أن أجنحته تتصارع حول الغنائم المتبقية المصبوغة بالدماء والدموع .يتابع السورييون منذ أسابيع أخبارا متواترة بشأن مايشبه الصراع الداخل ......





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