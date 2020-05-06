2020/05/06 | 04:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرضربت عاصفة غبار "جدارية" مزدوجة أجواء العراق، وسط تحذيرات بعد أن أدت إلى غرق سفينة في ميناء أم قصر في البصرة.

داهمت عاصفة جدارية مزدوجة أجواء العراق وسط تحذيرات من مخاطر محتملة

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في بيانات عدة أصدرها بشكل متعاقب حول حالة الطقس، 6 آيار/مايو، إن "العاصفة الأولى بدأت من البصرة وامتدت إلى مناطق غرب الديوانية وغرب السماوة والبادية الجنوبية"، موضحًا أن "سحبًا ركامية رعدية تشكلت في مناطق غرب البصرة ويتوقع أن تندفع نحو مركز المدينة".

وأضاف، أن "عاصفة جدارية ثانية قوية ستضرب مناطق غرب البلاد وتصل إلى مشارف كربلاء والنجف"، محذرًا من الرياح الهابطة وتأثيرها فجر الأربعاء، حيث ستكون الرياح شديدة والغبار كثيف.

كما أشار، إلى أن "البلاد ما تزال تحت تأثير المنخفض الجوي والذي يستمر طوال نهار الأربعاء"، موضحًا أن "الأجواء بشكل عام ستكون غائمة جزئيًا تتحول في أماكن متعددة من البلاد إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار رعدية تطال مناطق الشمال، إضافة للأجزاء الشرقية ومناطق متفرقة من الجنوب والوسط".

وأكد المتنبئ الجوي، أن نشاط الرياح سيستمر نهار الأربعاء، في أغلب مناطق البلاد خاصة في وسط وشرق العراق والفرات الأوسط ومناطق الشمال الشرقي، وبهبات تصل أحيانًا إلى 65 كم وتعصف إلى 80 كم، كما يتصاعد الغبار في المناطق ذاتها، بينما تنخفض درجات الحرارة.

وتوقع السلامي، أن يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار شرقًا مع حلول الليل، لتنخفض سرعة الرياح وينزاح الغبارتدريجيًا وتعود الأجواء للاستقرار، مشددًا على ضرورة الحذر من الرياح الهابطة.

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