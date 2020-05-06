شاهد.. ورقة تحمل أسماء التشكيلة الوزراية في العراق

2020/05/06 | 06:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل اعلامية ورقة تحمل أسماء التشكيلة الوزراية لرئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي والتي من المفترض ان تعرض على البرلمان اليوم الاربعاء ...

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