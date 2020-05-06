جائحة كورونا تفاقم الكارثه المائيه الوشيكه - عدلي محمد احمد

2020/05/06 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدلي_محمد_احمد لاجدال ان كورونا سيفاقم من حدة ومستويات تحقق الكارثه المحدقه بنيلنا , والتي ما عاد يفصلنا عن بداية تحققها الكئيب الا شهرين علي الاكثر.فوفقا لتشخيصنا الذي تميز منذ اول لحظه او قبل الهنا بسنه كما يقولون, بان هدف سد النهضه الاصلي المعنون من جانب الانظمه وطبعا في مقدمتها النظام الاثيوبي بتوليد الكهرباء, هو التهام مياه النيل الازرق كله وجملة وتفصيلا ,من اجل استخدامه في ري قرابة 100 مليون فدان من ال ......





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