2020/05/06 | 08:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الهجرة تقدم اكثر من 12 الف حصة اغاثية للنازحين في محافظات شمال البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 08:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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