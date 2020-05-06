2020/05/06 | 08:18 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن الفتح: لن نحضرْ جلسة منح الثقة الا بهذا الشرط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 08:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح: لن نحضرْ جلسة منح الثقة الا بهذا الشرط) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح: لن نحضرْ جلسة منح الثقة الا بهذا الشرط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).