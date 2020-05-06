صيد ثمين تعلن عنه الاستخبارات العراقية.. اليكم التفاصيل

2020/05/06 | 08:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال 4 ارهابيين بينهم مسؤول الاستطلاع الامني ومسؤول الهندسة وناقل "الدواعش" في القائم....

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