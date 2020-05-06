تقارير عالمية تشبه وباء 2020 بعام 1918 رغم تقدم العلوم الطبية

2020/05/06 | 08:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم التقدم الطبي خلال القرن الأخير، فإن سنة 2020 تبدو مشابهة لسنة 1918، اذ عاش العالم خلال نحو قرن جائحتين قاتلتين، عرفت الأولى بالانفلونزا الإسبانية والأخرى بكوفيد-19.وقد عرف العالم الكثير بشأن الفيروسات وعالج عديد الأمراض وأنتج لقاحات فعالة، وطور الاتصالات الفورية وخلق شبكات معقدة للصحة العمومية.ولكننا إلى حد الآن ما زلنا غير قادرين […]

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