تطور الطب التجريبي عن طريق كلود برنار - زهير الخويلدي

2020/05/06 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي استهلال:" الحفاظ على الصحة وعلاج الأمراض: هذه هي المشكلة التي يطرحها الطب في أصله والذي لا يزال يسعى لحلها العلمي"كلود برنار ، من مواليد 12 يوليو 1813 في سان جوليان (رون) وتوفي في 10 فبراير 1878 في باريس ، طبيب وعالم فسيولوجي فرنسي.



يعتبر مؤسس الطب التجريبي ، وترك على وجه الخصوص اسمه لمتلازمة كلود برنارد هورنر.



نحن مدينون له بمفاهيم البيئة الداخلية والتوازن ، أسس علم وظائف الأعضاء الحديثة.



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