2020/05/06 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة ينتشر وباء كورونا فيروس ببلدان أفريقيا جنوب الصحراء، مع أنه يظل هناك في الوقت الحاضر أقل أهمية من البلدان المغاربية أو مصر، ناهيك عن أوروبا.



يشعر السكان فعلا وبشدة بآثار الأزمة الاقتصادية العالمية.



بدأت الأسعار ترتفع.



إنه حال السكر والزيت بصفة خاصة، ولا سيما الأرز.



ويعد هذا إحدى عواقب إغلاق الحدود، ولا سيما بالنسبة للبلدان غير الساحلية مثل بوركينا فاسو ومالي.



ويرجع ذلك أيضا إلى أن البلدان الأف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفريقيا: الإمبريالية تفاقم أضرار الفيروس، بقلم دانييل ميسكلا، 28 أبريل 2020، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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