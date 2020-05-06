بريطانيا البلد الاكثر تضررا بكورونا في أوروبا

2020/05/06 | 08:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطلع آذار، كانت بريطانيا تقول إنها مستعدّة لمواجهة كورونا المستجدّ وتشاهد بدون قلق ظاهر الدول الأوروبية المجاورة تفرض العزل على سكانها.وكان يصعب آنذاك التصور بأنها ستصبح بعد شهرين الدولة الأكثر تأثراً بالوباء في أوروبا وثاني بدل أكثر تضرراً في العالم.في الخامس من آذار، أعلنت السلطات البريطانية أول وفاة جراء كورونا المستجدّ.وفي 17 […]

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