جامعة هولندية تعلن علاجا لكورونا.. وترامب يفاجئ الجميع

2020/05/06 | 08:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت مجلة بلومبيرغ إن علماء في جامعة هولندية توصلوا إلى دواء قادر على الوصول إلى المكون الأهم لفيروس كورونا، في خطوة توصل إلى وقف انتشار الفيروس، في حين أكد الرئيس الأميركي في خطوة مفاجئة أنه سينهي مهمة خلية الأزمة التي شكلها لمواجهة كورونا.

وأوضحت بلومبيرغ أن عالما من جامعة أوتريخت قدم ورقة بحثية، بحاجة إلى مزيد من التجارب، لتحقيق نتائج سريرية دقيقة في هزيمة الفيروس.

وتقوم التجارب على استخدام الجسم المضاد "وحيد النسيلة 47D11، بروتين سبايك"، الذي لم يهاجم فقط فيروس كورونا، بل هاجم فيروس سارس، وهو من السلالة نفسها.

وأجريت تجارب على فئران معدلة وراثيا لإنتاج أجسام مضادة أظهرت نتائج جيدة، حيث يسعى العلماء الآن لإعادة تهيئة هذه الأجسام المضادة لعمل نسخة بشرية كاملة منها لعلاج مرضى فيروس كورونا.

وفي خطوة وصفت بالمفاجئة، أكد الرئيس الأميركي أنه سينهي مهمة خلية الأزمة التي شكّلها لمواجهة أزمة كورونا.

وقال ترامب إن هذه المجموعة قامت بعمل عظيم، لكن التركيز الآن سيكون على إعادة فتح البلد.

وكان مايك بنس نائب الرئيس قال إن البيت الأبيض يجري محادثات لنقل مهمات الخلية إلى الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت في وقت سابق عن هذه الخطوة، غير أن مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتونيو فاوتشي قد نفى تلك الأنباء.

وقد أكدت نيويورك تايمز أن أعضاء الفريق الذين عملوا بشكل يومي مع الرئيس ترامب أبلغوا بقرار إنهاء مهمتهم من مستشارة نائب الرئيس الأميركي، وتأتي هذه الخطوة رغم تحذيرات خبراء قطاع الصحة من احتمال تصاعد الإصابات مع بدء فتح الاقتصاد وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في عدد كبير من الولايات.

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