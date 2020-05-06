بسيط مثل اختبار الحمل.. العلماء يطورن فحصا لتشخيص كورونا يمكن إجراؤه في المنزل

2020/05/06 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير لمعهد "روكي ماونتن" الأميركي من مخاطر صحية قد تلحق بالبشر جراء استخدام أفران الغاز المنزلية.

ووجد خبراء المعهد أن تلك الأفران تخلق تلوثا في الهواء الذي يتنفسه سكان المنازل، لدرجة تجعله أكثر تلوثا بخمس مرات مقارنة بالهواء الطلق في الخارج.

وتتركز المشكلة الصحية في أنواع الأفران التي تطلق غاز ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون، والأنواع القديمة التي تطلق أول أكسيد الكربون خلال استخدامها.

ويرتبط ثاني أكسيد النيتروجين بعدد من المشاكل الصحية، كالسكري والسرطان.

ويواجه الأطفال الذين يعيشون في منازل تستخدم الغاز للطهي مخاطر أعلى بنسبة 42 بالمئة للإصابة بالربو.

وبحسب "ديلي ميل"، فقد نجحت أفران الغاز في أن تصبح سلعة تجارية مرغوبة في فترة قريبة من 1880، وانتقلت إلى الولايات المتحدة في بدايات القرن العشرين.

ويحذر الخبراء من مخاطر التعرض بكثرة لأفران الغاز، كون آلية عملها تعتمد على إحراق الوقود الأحفوري (النفط)، والذي يرتبط بآثار ضارة على صحة الإنسان.

ووجد فريق الخبراء أن المنازل التي تستخدم أفران الغاز تحوي نسبة تتراوح ما بين 50 و400 بالمئة من تركيز ثاني أكسيد النيتروجين، مقارنة مع تلك التي تستخدم الأفران الكهربائية.

وتعتبر نسب تلوث الهواء في المنازل جراء استخدام أفران الغاز أعلى بشكل بارز من نسب التلوث المقبولة التي حددتها وكالة وقاية البيئة الأميركية للهواء الطلق، خارج المباني.

وربطت الهيئة ما بين تطور الربو لدى الأطفال والتعرض لفترات طويلة لغاز ثاني أكسيد النيتروجين.

وبالنسبة للبالغين، فمخاطر التعرض لثاني أكسيد النيتروجين لا تقتصر على مشاكل الجهاز التنفسي والسرطان والسكري، فهو قادر على التسبب بمشاكل في القلب كذلك.

ويوصف غاز أول أكسيد الكربون بأنه "قاتل صامت"، يسبب الصداع والغثيان، بل وتوقف القلب المؤدي للموت.

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