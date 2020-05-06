2020/05/06 | 08:48 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموانئ: حركة الملاحة لم تتأثر بحادث غرق الساحبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 08:48.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموانئ: حركة الملاحة لم تتأثر بحادث غرق الساحبة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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