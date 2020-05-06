نائب يرجح تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم

2020/05/06 | 08:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد رجح النائب بدر الزيادي تأجيل جلسة مجلس النواب المقرر عقدها مساء اليوم لحين الاتفاق على اسماء المرشحين للوزارات بصورة كاملة “.وقال الزيادي في تصريح صحفي، ان الكتل السياسية لا زالت تجري مفاوضات مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ، بسبب عدم حسم.عدد من الوزارات ، مشيرا الى وجود خلافات بين […]

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