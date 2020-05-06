2020/05/06 | 09:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر الزيادي يرجح تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم لحين الاتفاق على اسماء المرشحين للوزارات بصورة كاملة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 09:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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