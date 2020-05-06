2020/05/06 | 09:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط يوجه باستكمال إجراءات مقاطعة وتدقيق البيانات من أجل البدء بتوزيع منحة الطوارئ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 09:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يوجه باستكمال إجراءات مقاطعة وتدقيق البيانات من أجل البدء بتوزيع منحة الطوارئ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يوجه باستكمال إجراءات مقاطعة وتدقيق البيانات من أجل البدء بتوزيع منحة الطوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).