بعد اعتزاله.. ما الذي أعاد مايك تايسون للملاكمة؟

2020/05/06 | 09:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الجهاز الفني ولاعبو نادي إيبار الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، عن خشيتهم من انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد في حال استئناف الدوري المحلي المعلق منذ منتصف مارس الفائت.

وقال اللاعبون والمدربون في بيان مشترك أصدروه بشكل منفصل عن النادي، إنه سيكون من المستحيل عليهم الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي الذي يعد من أبرز معايير الوقاية من تفشي "كوفيد-19" بحسب توصيات الحكومة.

لكن إدارة النادي صاحب المركز السادس عشر في الليغا، أكدت من جهتها التزامها الجدول الزمني الذي حددته رابطة الدوري للعودة إلى التمارين ومن ثم استئناف المباريات.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، الاثنين، أنها تنوي "العودة إلى المنافسات في يونيو"، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي.

وجاء في البيان الصادر عن اللاعبين والمدربين "نخشى معاودة نشاط لن نتمكن خلاله من تطبيق أهم توصيات الخبراء، ألا وهي التباعد الجسدي (...) نحن قلقون أنه من خلال ممارسة (الرياضة) الأحب على قلبنا، قد نصاب بالفيروس وننقل العدوى إلى عائلاتنا وأصدقائنا وحتى المساهمة في تفشيه مجددا، ما سيتسبب بعواقب سيئة على المجتمع".

وتابع البيان "يجب أن تكون صحة الجميع أولوية، وعلى هذه الفكرة أن تنتصر بالفعل لا بالقول.



فقط من خلال هذه الفرضية الواضحة، سيكون من المنطقي العودة إلى المنافسات.



نطالب بضمانات.



نطالب بتحمل المسؤولية".

وردت الليغا لاحقا في بيان دافعت فيه عن اقتراحها لاستئناف الموسم.



وأكدت "بالطبع نتفهم أن للناس مشاعر مختلفة ومنها الخوف.



هذه أوقات استثنائية".

وتابعت "مع ذلك، نتخذ احتياطات عدة من أجل عودة آمنة ومضبوطة لكرة القدم.



سيكون لعب كرة القدم آمنا أكثر من الذهاب الى السوبرماركت أو الصيدلية على سبيل المثال".

وبعد قرابة شهرين من الانقطاع منذ توقف الدوري الإسباني في 12 مارس، سيخضع اللاعبون المحترفون هذا الأسبوع إلى فحوص لكشف فيروس "كوفيد-19" ويستطيعون معاودة التدريبات بعد 48 ساعة في حال التأكد من أن نتيجتها جاءت سلبية.

وتعتبر إسبانيا من أكثر البلدان تضررا من "كوفيد-19"، الذي أسفر حتى الثلاثاء عن أكثر من 25 ألف وفاة معلنة في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اعتزاله.. ما الذي أعاد مايك تايسون للملاكمة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اعتزاله.. ما الذي أعاد مايك تايسون للملاكمة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).