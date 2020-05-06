البدء باستكمال إجراءات مقاطعة وتدقيق البيانات للبدء بتوزيع منحة الطوارئ

2020/05/06 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، باستكمال إجراءات مقاطعة وتدقيق البيانات من أجل البدء بتوزيع منحة الطوارئ.ودعا الدليمي خلال زيارته أطلاعه على سير عمليات مقاطعة بيانات منحة الطوارئ في ديوان الرقابة المالية إلى سرعة استكمال إجراءات مقاطعة وتدقيق البيانات من أجل بدأ توزيع المنحة وضمان وصولها لمستحقيها في أقرب وقت ممكن.[…]

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