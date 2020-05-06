حصيلة الوفيات بكورونا في أمريكا تقفز لأكثر من ألفي حالة خلال يوم واحد

2020/05/06 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

عاودت الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الارتفاع مساء الثلاثاء إذ سج...





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