2020/05/06 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-كربلاء

اجتاحت عاصفة ترابية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، محافظة كربلاء وبعض المحافظات الجنوبية.





وأظه...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. عاصفة ترابية تجتاح كربلاء ليلاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. عاصفة ترابية تجتاح كربلاء ليلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).