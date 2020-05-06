بالصور.. عاصفة ترابية تجتاح كربلاء ليلاً


بالصور.. عاصفة ترابية تجتاح كربلاء ليلاً
2020/05/06 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-كربلاء

اجتاحت عاصفة ترابية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، محافظة كربلاء وبعض المحافظات الجنوبية.

وأظه...

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