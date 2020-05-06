المرور تعلن استئناف ترويج معاملات نقل المركبات الكرتونياً

2020/05/06 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء (06 ايار 2020)، استئناف ترويج معاملات نقل ملكية المركبات عن ط...





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