الفوج النهري التابع للحشد يعالج تسلل “دواعش” قرب سجن الامام الهادي “ع” في سامراء

2020/05/06 | 09:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالج الفوج النهري التابع للحشد الشعبي، الاربعاء، تسللا لعناصر “داعش” قرب سجن الامام علي الهادي “ع” في سامراء المقدسة.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان الفوج النهري تمكن من معالجة خمسة عناصر من داعش قرب موقع سجن الامام علي الهادي عليه السلام في اهوار سامراء.واضاف ان الفوج النهري للحشد احبط التسلل

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