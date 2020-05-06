نائب: رسالة السفير الامريكي تدخل سافر بالشؤون العراقية

2020/05/06 | 09:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب العراقي كاطع الركابي، بان رسالة السفير الامريكي للقوى السياسية تدخل سافر في الشؤون العراقية....

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