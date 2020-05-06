الاتحاد الأوروبي يستضيف قمة مع دول البلقان اليوم لمواجهة روسيا والصين

2020/05/06 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف زعماء الاتحاد الأوروربي، اليوم الأربعاء، نظراءهم في دول البلقان الست الذين أثارت إشادتهم بالدعم الصيني والروسي لبلدانهم خلال أزمة فيروس كورونا استياء داخل الاتحاد.ويقول الاتحاد الأوروبي إنه لم يحصل على ما يكفي من الثناء نظير الـ3.3 مليار يورو (3.6 مليار دولار) قدمها لتلك الدول.وصرح مسؤولون أوروبيون بأن الإمدادات التي قدمها الاتحاد الأوروبي قد تفوق […]

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