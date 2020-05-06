نائب يتوقع تاجيل جلسة البرلمان الى يوم غد

2020/05/06 | 09:30 - المصدر: السومرية نيوز

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توقع النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاربعاء، تاجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى الغد.

وقال في تصريح لوسائل اعلامية حكومية انه "لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق نهائي بشأن الكابينة الوزارية، ولا يوجد أي اتفاق نهائي بين القوى السياسية على تمرير الحكومة من عدمها"، مبينا ان "الخلاف قائم على بعض مرشحي الحقائب الوزارية".

وأضاف "حتى الآن لا حسم على الحقائب الوزارية التي عليها خلاف، ولم يتم استبدال مرشحي تلك الوزارات"، لافتا الى ان "البدلاء لا توافق واتفاق عليهم ويتم استبدالهم بشكل متكرر".

وتوقع النائب عن الفتح "تأجيل الجلسة إلى يوم غد الخميس".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب مساء اليوم جلسة استثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.





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