السهيل يدعو إلى التصويت على وزراء نزيهين قادرين على إدارة وزاراتهم

2020/05/06 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعت كتلة وطن النيابية، أعضاء مجلس النواب، الى التصويت على وزراء نزيهين قادرين على إدارة وزاراتهم.وشدد رئيس الكتلة النائب هشام السهيل في بيان صحفي، انه على ضرورة التمييز بين المرشحين للوزارات، والتصويت على القادرين على إدارة وزاراتهم”.واضاف، أن “التصويت يجب ان يكون بعيدا عن المحاباة وان يكون سجل الوزراء خال […]

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