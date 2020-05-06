الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة وسط آمال في تخفيف العزل

2020/05/06 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع متجاهلة الضبابية حيال مشتريات السندات في المنطقة، وفي ظل بعض التفاؤل الذي أثارته مجموعة من نتائج الخطوات الإيجابية وتخفيف قيود العزل العام.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الثلاثاء مرتفعا بنحو 2.2 بالمئة.وأغلقت الأسهم الألمانية على ارتفاع 2.5 بالمئة، في حين سجلت الأسهم في إيطاليا، التي ديونها أكثر حساسية للتغيرات في برنامج […]

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